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Стерлинг раскритиковал ФА за несправедливое отношение к игрокам Манчестер Сити

16:04 24 Читати українською
Стерлинг раскритиковал ФА за несправедливое отношение к игрокам Манчестер Сити
Рахим Стерлинг / Reuters

Вингер Манчестер Сити Стерлинг разочарован тем, что английская Футбольная ассоциация по-разному относится к игрокам Ливерпуля и "горожан".

"Мы каждый раз видим это. Это невозможно Манчестер Сити выигрывал АПЛ четыре или пять раз, и никто из футболистов клуба не был признан лучшим игроком года. В каждой команде, победившей в чемпионате, есть футболист, который заслуживает награду игроку года, это точно. Вот в этом году Ливерпуль выиграет чемпионат, и футболист мерсисайдцев обязательно будет признан лучшим игроком года. Это точно случится.

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Мы же выигрывали лигу четыре или пять раз, но к нам не относятся с одинаковым уважением. Особенно это касается прошлого года, когда мы завоевали четыре трофея, но не имели в составе футболиста, признанного лучшим игроком года – это говорит за себя. Награду получил футболист из Ливерпуля, пусть он тоже провел фантастический сезон.

Я думаю, что не ко всем игрокам в последние несколько сезонов является одинаковое отношение. Ежегодно мы завоевываем большой трофей, а приз лучшему игроку года вручают футболисту из команды соперника. От нас здесь ничего не зависит", – цитирует Стерлинга AS.

Напомним, лучшим игроком АПЛ сезона 2018/19 стал защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк. Добавим, что мерсисайдцы на один пункт отстал от чемпиона Манчестер Сити.

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Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Футбольная ассоциация Англии (FA)
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