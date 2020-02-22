Стерлінг розкритикував ФА за несправедливе ставлення до гравців Манчестер Сіті

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг розчарований тим, що англійська Футбольна асоціація по-різному ставиться до гравців Ліверпуля та "містян".

"Ми кожного разу бачимо це. Це неможливо: Манчестер Сіті вигравав АПЛ чотири або п'ять разів, і ніхто з футболістів клубу не був визнаний найкращим гравцем року. У кожній команді, яка перемогла в чемпіонаті, є футболіст, який заслуговує на нагороду гравцю року, це точно. Ось цього року Ліверпуль виграє чемпіонат, і футболіст мерсисайдців обов'язково буде визнаний найкращим гравцем року. Це точно трапиться.

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Ми ж вигравали лігу чотири або п'ять разів, але до нас не ставляться з однаковою повагою. Особливо це стосується минулого року, коли ми завоювали чотири трофеї, але не мали в складі футболіста, визнаного найкращим гравцем року – це говорить за себе. Нагороду отримав футболіст з Ліверпуля, нехай він теж провів фантастичний сезон.

Я думаю, що не до всіх гравців в останні кілька сезонів є однакове ставлення. Щороку ми завойовуємо великий трофей, а приз найкращому гравцю року вручають футболісту з команди суперника. Від нас тут нічого не залежить", – цитує Стерлінга AS.

Нагадаємо, найкращим гравцем АПЛ сезону 2018/19 став захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк. Додамо, що мерсисайдці на один пункт відстав від чемпіона Манчестер Сіті.

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