Сборная Англии играет против Дании в рамках 1/2 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Дания на "Футбол 24".

Дания с первых минут дала фавориту достойный бой и атаковала даже острее. На 30-й минуте гости Уэмбли открыли счет благодаря шикарному удару со штрафного от Дамсгора!

Англия – Дания – видео гола Дамсгора:

Англия оперативно отыгралась. Кейн оттянулся в глубину и дал классный пас в разрез на Саку. Вингер Арсенала прострелил на Стерлинга, но Кьяер срезал мяч в собственные ворота.

Англия – Дания – видео автогола Кьяера: