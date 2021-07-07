Англия – Дания – видео голов
22:40 - Читати українською
Сборная Англии играет против Дании в рамках 1/2 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Дания на "Футбол 24".
80' live
Миккель Дамсгор 30’
30’ Миккель Дамсгор
Дания с первых минут дала фавориту достойный бой и атаковала даже острее. На 30-й минуте гости Уэмбли открыли счет благодаря шикарному удару со штрафного от Дамсгора!
Англия – Дания – видео гола Дамсгора:
Англия оперативно отыгралась. Кейн оттянулся в глубину и дал классный пас в разрез на Саку. Вингер Арсенала прострелил на Стерлинга, но Кьяер срезал мяч в собственные ворота.
Англия – Дания – видео автогола Кьяера:
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