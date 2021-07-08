Год назад сборные Англии и Дании уже встречались на Уэмбли в рамках Лиги наций. Каспер Юлманд только знакомился со своими подопечными, но уже тогда его "алая гвардия" сумела впечатлить – скандинавы одержали минимальную победу над британцами. Она стала лишь четвертой в истории противостояний с "тремя львами". Теперь же оба коллектива сошлись в борьбе за финал Евро-2020. Там победителя уже ждала Италия.

Италия – Испания: почему даже космического уровня игры не хватило команде Энрике, чтобы остановить "Скуадру адзурру"

Гарет Саутгейт ограничился косметическими перестановками в составе на полуфинал, оставшись верным схеме 4-2-3-1 и заменив всего одного футболиста – вместо Санчо в старте англичан вышел Сака. Каспер Юлманд, в свою очередь, сохранил фирменные 3-4-3, выставив победную основу из матчей Дании против Уэльса и Чехии.

Первый тайм прошел именно так, как и ожидалось. Англия владела мячом 60% игрового времени, пытаясь растянуть оборону соперника и прорвать ее через фланги, а Дания агрессивно прессинговала и через короткие розыгрыши вылетала в быстрые контратаки. Захватить преимущество ни одна из команд не могла, но в своем стиле скандинавы и британцы выглядели очень убедительно. Единственной проблемой стало отсутствие голевых моментов в первые 20 минут – за этот период можно вспомнить только несколько перспективных забросов на ход Дамсгору и врывание Стерлинга в штрафную со слабым ударом в руки Шмейхелю.

Интереснее стало в середине первого тайма. Дания стала часто отбирать мяч на чужой половине и организовывать опасные эпизоды. Так, на 24-й минуте Кейн потерял сферу под давлением Вестергора, а "алая гвардия" сразу же провела контрвыпад с выстрелом Дамсгора с правого угла штрафной – Микель целил в дальний верхний, но немного не попал. На 25-й неудачный вынос Пикфорда привел к выстрелу датчан с дистанции, но и он оказался неточным. На 29-й же гости заработали стандарт, после подачи с которого Дани Макели свистнул фол со стороны Райса перед штрафной площадкой. Судья назначил еще один штрафной, а Дамсгор решил нанести с него прямой удар – точно в левую девятку! 0:1!

Дания по инерции провела еще несколько хороших атак, но Англия быстро отошла от шока. Хозяева перехватили инициативу и закрыли соперника на его половине, начав проводить качественные моменты. Так, на 34-й минуте островитяне заработали стандарт в метрах 22-х от ворот – Стерлинг пробил в стенку. На 37-й Рахим мог забивать метров с четырех, замыкая передачу от Кейна, однако скандинавов спас Шмейхель. На 39-й же "три льва" дожали "алую гвардию".

Кейн запустил шикарный пас на ход Сака правым флангом, а тот, ворвавшись в штрафную, покатил мяч вдоль вратарской на Стерлинга. Раз уже готов был забивать, однако Кьяер в попытке спасти команду закатил мяч в собственные ворота. 1:1! Именно с этим счетом команды и отправились на перерыв.

Второй тайм начался в среднем темпе, но довольно быстро матч раскрылся по полной. Дания и Англия устроили эффектный размен топ-моментами: Дольберг на 52-й минуте сместился в центр и пробил метров с 22-х в левый нижний угол (Пикфорд парировал, но там был офсайд), Магуайр на 55-й замкнул подачу Маунта со стандарта (Шмейхель кончиками пальцев достал мяч из-под дальней стойки), а Дольберг на 59-й снова выстрелил из-за пределов штрафной – Пикфорд поймал мяч. Шоу сразу же ответил прострелом, который защитники едва не срезали в ворота. В конце концов, эта перестрелка без голов завершилась дальним ударом Маунта в руки Шмейхелю.

На 60-х минутах футбола де-факто не было. Часть этого периода съело повреждение Кристенсена, которого, однако, врачи вернули в игру, а потом пошли замены. Каспер Юлманд вместо Ларсена, Дамсгора и Дольберга выпустил Васса, Поульсена и Нёргора – таким образом, Дания перестроилась на схему 3-5-2, усилив центр поля профильным опорником (аналогичный ход скандинавы провели в матче с Чехией). Саутгейт, в свою очередь, сменил Сака на Грилиша.

Дания после этих перестановок стала выглядеть пассивно. Англия тоже не увеличивала обороты, однако несколько опасных моментов "трем львам" создать удалось. Так, на 73-й минуте Маунт выполнил подачу с правого фланга, неожиданно закинув мяч под перекладину – Шмейхель спас гостей! На 76-й же островитяне требовали пенальти за явный фол Нёргора против Кейна, но за "алую гвардию" вступился VAR – на повторах заметили, что Харри сфолил перед штрафной до своего падения. Кроме того, на 80-й минуте мощный дальний удар провел Филлипс. Получилось неточно, хотя существовал серьезный риск рикошета. Скандинавы отвечали интенсивным прессингом, но британцы выходили из-под него.

В эндшпиле встречи Касперу Юлманду таки пришлось менять Кристенсена (на поле вышел Андерсен), а через несколько минут тренерский штаб сборной Дании снял еще одного центрхава – вместо Дилэйни появился Йенсен. Казалось, что гостям будет очень трудно, но ничего подобного не произошло. У Англии за 10 минут основного времени была только одна перспективная подача, которую Стоунз подрезал в дальний угол. Получилось неточно.

В компенсированное время "алой гвардии" стало значительно труднее. Арбитр добавил аж 6 минут, а "три льва" явно не собирались доводить дело до проклятой серии пенальти. Хозяева загнали соперника в его штрафную, регулярно входили туда и держали оборону в бешеном напряжении, но создать удалось всего один момент – это Магуайр замкнул подачу с углового ударом головой под левую штангу. Шмейхель парировал. В конце концов, свисток Дани Макели перевел матч в овертайм.

В первом экстра-тайме содержание игры не изменилось. Дания продолжала сидеть в глухой обороне, в то время как Англия проводила атаку за атакой. На 94-й минуте давление британцев едва не вылилось в гол – Кейн открылся под передачу на правый край штрафной и пробил в дальний угол, однако Шмейхель спас гостей! Саутгейт сразу после этого момента освежил атаку Фоденом и Хендерсоном, однако заострять продолжали другие лидеры. Так, на 97-й минуте Шмейхель отразил выстрел Грилиша с дистанции, а кроме того несколько опасных врываний в штрафную выполнил Стерлинг. Англия доминировала.

Наконец, на 101-й Стерлинг ворвался на правый край штрафной. Там он зацепился за колено Меле и упал, а Дани Макели дал свисток – пенальти! VAR вмешался в дело, но на видеоповторах эпизод выглядел очень неоднозначно – основания для "отметки" как будто бы и были, но Рахим явно подрисовывал падение.

В конце концов, судья утвердил свое первое решение. Кейн пошел выполнять "11-метровый", мощно выстрелив в правый нижний угол – и не забил! Шмейхель снова спас Данию. К сожалению для скандинавов, Кейн тут же сыграл на добивании. 2:1!

На второй тайм Каспер Юлманд пошел ва-банк, сняв с игры центрбэка Вестергора и выпустив нападающего Олдер Винда. Саутгейт же не побоялся обратной замены, посадив на банку Грилиша и бросив в бой Триппьера. Этот ход тренер англичан провел, чтобы перейти на схему с тремя защитниками.

В конце встречи игра стала абсолютно открытой. Дания неслась вперед, зарабатывая стандарты и протягивая мяч благодаря индивидуальному дриблингу. На 115-й минуте отчаянные атаки "алой гвардии" могли принести успех, однако дальний выстрел Брейтуэйта под левую стойку парировал Пикфорд. Англия же сначала пыталась наказывать соперника за агрессию, убегая в контратаки, а на 120-й минуте яркий прорыв Стерлинга на правый край штрафной завершился выстрелом с острого угла метров с четырех – Шмейхель спас гостей!

Впрочем, спасти скандинавов от вылета Каспер уже не мог. Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "трех львов". Англия выходит в финал Евро-2020!

Герой Євро-1992 бився за доньку, яка помирала: унікальний подвиг збірної Данії – ця драма змусить вас заплакати