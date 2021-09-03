Англия разбила Венгрию в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых острых моментов встречи на "Футбол24".

Первая половина матча прошла при небольшом количестве моментов у ворот обеих команд, а вот с началом второго тайма Англия захватила инициативу и вышла вперед на 55 минуте встречи. Стерлинг завершил простенькую комбинацию с участием Грилиша и Маунта. Позже Рахим ассистировал Кейну, а дальше Магуайр и Райс добили венгров.

Англия за тайм разгромила Венгрию в Будапеште

Таким образом, Англия набрала 12 очков после 4 туров и сохраняет статус лидера группы I, а Венгрия с 7 пунктами расположилась на третьей строчке.