Венгрия – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча
00:41 - Читати українською
Англия разбила Венгрию в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых острых моментов встречи на "Футбол24".
Рахим Стерлинг 55’
Харри Кейн 63’
Харри Магуайр 69’
Деклан Райс 87’
55’ Рахим Стерлинг
63’ Харри Кейн
69’ Харри Магуайр
87’ Деклан Райс
Первая половина матча прошла при небольшом количестве моментов у ворот обеих команд, а вот с началом второго тайма Англия захватила инициативу и вышла вперед на 55 минуте встречи. Стерлинг завершил простенькую комбинацию с участием Грилиша и Маунта. Позже Рахим ассистировал Кейну, а дальше Магуайр и Райс добили венгров.
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Таким образом, Англия набрала 12 очков после 4 туров и сохраняет статус лидера группы I, а Венгрия с 7 пунктами расположилась на третьей строчке.
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