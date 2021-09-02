Англия может сколько угодно проваливать крупные турниры, но в квалификации к ним "три льва" всегда демонстрировали сильный футбол с почти максимальным количеством набранных очков. Отбор ЧМ-2022 не стал исключением – британцы в первых трёх турах одержали три победы (над Албанией, Сан-Марино и Польшей) с суммарным счётом 9:1. Впрочем, те матчи прошли ещё до Евро-2020, в котором команда проиграла домашний финал. Интересно было посмотреть, какой Англия будет теперь.

Несмотря на убедительный старт в отборе, подопечные Гарета Саутгейта не имели права расслабляться, ведь Венгрия шла всего в двух зачётных баллах позади. На чемпионате Европы эта сборная проявила себя грозой авторитетов, а особенно мощно она играла в Будапеште, на 60-тысячной "Пушкаш Арене". Именно тут мадьярам и предстояло провести поединок против англичан.

В основном составе гостей выделялся явный переход на схему 4-2-3-1 с Грилишем на левом фланге атаки. Венгры выставили традиционные для себя 3-4-2-1, расположив под нападающим Собослая – Доминик пропускал Евро-2020 из-за травмы, но прямо сейчас новичок РБ Лейпциг в полном порядке. Других новинок в стартах команд не было.

В первом тайме обе сборные продемонстрировали полное отсутствие тактических изменений в своём футболе. Мадьяры всё так же сидели в глухой обороне, полтора раза выскочив в контратаки без завершения и заработав перспективный штрафной на 39-й минуте – Собослай пробил с него выше ворот. Всё. Англия же доминировала в работе с мячом, удерживая его 71% игрового времени, однако этот контроль был стерильным – прямо как на Евро-2020.

Реально опасных моментов у "трёх львов" не возникало, но несколько интересных атак гости таки провели. В них выделялись Грилиш, Шоу и Кейн, активно комбинировавшие в районе левого угла штрафной – после одной из таких перепасовок Харри стрелял с линии штрафной (по воробьям), а на 23-й минуте Джек классным черпачком едва не вывел Люка один на один. Гулачи вовремя вышел из ворот, перехватив мяч. Кроме того, на старте встречи Магуайр замыкал навес с углового, а Маунт бил с дистанции. Во всех случаях мяч летел очень неточно. В целом, было очень скучно.

На долгожданный перерыв команды ушли при нулей на табло. Венгры держались ровно, но с первых минут второго тайма Англия перестала страдать ватокатом. Подопечные Гарета Саутгейта подняли темп, едва не открыв счёт уже на 50-й минуте: Уокер проделал фантастическую разрезную передачу на Кейна, а тот, легко отклеившись от Кечкеша, вышел один на один с Гулачи – Харри пробил низом, однако голкипер парировал!

Не беда. Уже через пять минут оборона хозяев капитулировала в результате неудачной обводки Орбана в центре поля. Райс отобрал мяч у Вилли и запустил передачу на ход Грилишу левым флангом, Джек протащил мяч и отдал передачу под прострел Маунту, а тот исполнил передачу на линию вратарской – Стерлинг замкнул ударом в дальний угол. 0:1!

На 60-й минуте Стерлинг мог удвоить преимущество англичан, ворвавшись на правый край штрафной и упав после контакта с защитником. Джюнейт Чакыр не повёлся на его кульбит, однако обороне сборной Венгрии это отнюдь не помогло. Мяч не держался в ногах мадьяр, а Орбан нервничал особенно сильно. После первого гола гостей он заработал жёлтую карточку за грубый фол против Грилиша, а на 63-й минуте Вилли начал второй гол Англии неудачным виносом. Гости сразу же выбили сферу на правый фланг, Маунт в касание продолжил её движение на ход Стерлингу, а Рахим исполнил подачу на ближнюю штангу – Кейн же замкнул головой в падении. 0:2!

Марко Росси сразу же провёл замену, выпустив Даниэля Шалая вместо Роланда Шолоя, однако уже на 69-й минуте все вопросы относительно победителя были сняты: гости заработали угловой, а Магуайр замкнул подачу с него точным ударом головой в правый угол – Гулачи задел мяч пальцами, но тот все равно закатился в ворота. 0:3. Разгром.

Венгры пытались размочить счёт. Марко Росси выпустил на поле Кевина Варгу, команда провела несколько перспективных атак и даже претендовала на пенальти (Магуайр наступил на стопу сопернику, но остался без внимания арбитра), а на 82-й минуте Пикфорду пришлось парировать выстрел Шоллоя с острого угла. Впрочем, к тому времени Англия уже давно могла забить четвёртый гол – против был только Гулачи, спасший во время выходов Стерлинга и Кейна один на один на 78-й и 79-й минутах.

Не сумев переиграть голкипера в ближнем бою, англичане прошили его дальним ударом на 87-й минуте. Отличился Райс, который выстрелил в разгромную победу в Будапеште.

Таким образом, Англия набрала 12 очков в группе I, оторвавшись от Венгрии аж на пять очков. Мадьяры, имея в активе 7 зачётных баллов, опустились на третье место, уступая Польше по разнице мячей.

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