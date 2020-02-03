Степаненко заверил, что Шахтер мог безболезненно отпустить Матвиенко

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко оценил важность защитника Николая Матвиенко для команды.

"Для Шахтера хорошо, что Матвиенко остался, ведь сейчас он наш основной центральный защитник. Если бы он смог перейти в Арсенал, то это было бы хорошо для его развития карьеры в очень сильном чемпионате. А у нас есть игроки, которые могут его заменить, у нас достаточно много центральных защитников.

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Это нормальный процесс, когда человек играет, прогрессирует и переходит в другую команду. В этом ничего нет, но тренер и команда должны быть готовы к тому, что человек уйдет, а на его место придет другой. Для этого и нужна конкуренция, чтобы все держали себя в тонусе и были готовы заменить основных футболистов", – сказал Степаненко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в январе Матвиенко имел шанс присоединиться к лондонскому Арсеналу, однако "канониры" не смогли сделать предложение, которое бы устроило Шахтер.

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