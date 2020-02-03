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Степаненко запевнив, що Шахтар міг безболісно відпустити Матвієнка

18:28 841 Читать на русском
Степаненко запевнив, що Шахтар міг безболісно відпустити Матвієнка
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко оцінив важливість захисника Миколи Матвієнка для команди.

"Для Шахтаря добре, що Матвієнко залишився, адже зараз він наш основний центральний захисник. Якби він зміг перейти в Арсенал, то це було б добре для його розвитку кар'єри в дуже сильному чемпіонаті. А у нас є гравці, які можуть його замінити, у нас досить багато центральних захисників.

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Це нормальний процес, коли людина грає, прогресує і переходить в іншу команду. В цьому нічого немає, але тренер і команда повинні бути готові до того, що людина піде, а на її місце прийде інший. Для цього і потрібна конкуренція, щоб всі тримали себе в тонусі і були готові замінити основних футболістів", – сказав Степаненко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, у січні Матвієнко мав шанс приєднатися до лондонського Арсенала, однак "каноніри" не змогли зробити пропозицію, яка б влаштувала Шахтар.

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Теги
Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Микола Матвієнко Микола Матвієнко Трансфери Шахтаря
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