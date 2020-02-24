Степаненко сыграл юбилейный матч за Шахтер

Матч 19 тура УПЛ против Десны стал юбилейным для хавбека Тараса Степаненко в футболке "горняков".

Игра против Десны стала 300-й для Степаненко в составе Шахтера, информирует инстаграм "горняков". Полузащитник перешел в Шахтер в 2010 году из запорожского Металлурга.

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"Я уже 10 лет в Шахтере, и мне очень приятно, что скоро войду в топ-20 футболистов по количеству игр за "горняков". Для меня это родной клуб, я счастлив быть здесь и всегда отдаюсь на все сто процентов. Рад побеждать, завоевывать новые трофеи и идти вперед с командой", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Отметим, что рекордсменом Шахтера по количеству сыгранных матчей является Дарио Срна – хорват провел 536 игр.

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