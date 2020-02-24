Степаненко зіграв ювілейний матч за Шахтар

Матч 19 туру УПЛ проти Десни став ювілейним для хавбека Тараса Степаненка у футболці "гірників".

Гра проти Десни стала 300-ю для Степаненка у складі Шахтаря, інформує інстаграм "гірників". Півзахисник перейшов у Шахтар в 2010 році із запорізького Металурга.

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"Я вже 10 років у Шахтарі, і мені дуже приємно, що скоро увійду в топ-20 футболістів за кількістю ігор за "гірників". Для мене це рідний клуб, я щасливий тут бути і завжди віддаюся на всі сто відсотків. Радий перемагати, завойовувати нові трофеї і йти вперед з командою", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Зазначимо, що рекордсменом Шахтаря за кількістю зіграних матчів є Даріо Срна – хорват провів 536 ігор.

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