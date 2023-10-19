"Ситуация со Степаненко заслуживает того, чтобы ее выделить. Сергей Ребров сказал Тарасу, что в этом матче он на него не рассчитывает. Степаненко подвис на желтых карточках, и если бы получил желтую с Мальтой, пропускал бы финал группы против Италии. Поэтому логичность и взвешенность этого решения тренерского штаба не вызывает у меня никаких вопросов.

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В свою очередь Тарас предложил тренерскому штабу не вносить его в заявку на матч, а внести игроков, которые ранее не попадали в заявку, но работали в тренировочном процессе наравне со всеми. Таким образом, тот же Назарий Русин, впервые попадая в заявку на матч сборной, получал возможность дебютировать за национальную сборную Украины.

Возможность почетную и важную для любого футболиста. Если бы результат на поле в матче с Мальтой позволял, вполне вероятно, что эту возможность Русин получил бы", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

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