"Ситуація зі Степаненком заслуговує на те, щоб її виділити. Сергій Ребров сказав Тарасові, що у цьому матчі він на нього не розраховує. Степаненко підвис на жовтих картках, і якби отримав жовту з Мальтою, пропускав би фінал групи проти Італії. Тому логічність і зваженість цього рішення тренерського штабу не викликає у мене жодних питань.

Мальта – Україна: Судаков чесно зізнався, що робив у моменті з курйозним автоголом

Своєю чергою Тарас запропонував тренерському штабу не вносити його у заявку на матч, а внести гравців, які раніше не потрапляли у заявку, але працювали у тренувальному процесі на рівні з усіма. Таким чином, той же Назарій Русин, вперше потрапляючи у заявку на матч збірної, отримував можливість дебютувати за національну збірну України.

Можливість почесну і важливу для будь-якого футболіста. Якби результат на полі у матчі з Мальтою дозволяв, цілком ймовірно, що цю можливість Русин отримав би", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Україна здолала Мальту, повернувшись на другу позицію в групі – доля прямої путівки на Євро визначиться у грі з Італією