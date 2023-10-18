Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свои непонятные действия, с которых начался камбек против Мальты (3:1) в отборе Евро-2024.

Хавбек "сине-желтых" вышел на ударную позицию, но немного неловко пнул мяч мимо ворот. К счастью, игрок мальтийцев Пол Мбонг сам завершил атаку голом для Украины.

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"Я не бил, а отдавал передачу. Как говорится, хорошая передача не пропадает. Там где-то Ванат был рядом. Но я уже вышел на такой уровень, что защитники сами забивают в свои ворота с моих передач", – пошутил Судаков в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в предыдущем туре против Северной Македонии 21-летнему хавбеку также повезло, когда рикошет позволил ему отличиться дебютным голом за национальную сборную.

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