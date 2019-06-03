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Степаненко: Сербия – это принципиальный соперник для сборной Украины

09:11 12 Читати українською
Степаненко: Сербия – это принципиальный соперник для сборной Украины
Тарас Степаненко / фото: Д. Руденко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями от подготовки к матчу отбора на Евро-2020 против Сербии.

 

"Мы понимали, что нужно сосредоточиться на играх сборной, которые очень важны для нашей страны. Хорошие нагрузки, сейчас работаем в двухразовом режиме, в хорошей атмосфере. Все нормально.

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Можно сказать, что чемпионат для нас закончился еще две недели назад, когда мы выиграли титул. Уже тогда было понятно, что нужно морально настраиваться на поединки квалификации Евро-2020, приезжать в расположение сборной для подготовки к матчам против Сербии и Люксембурга.

Важно, что мы играем дома, при родных трибунах. Кроме того, Сербия – это принципиальный соперник, который составит нам конкуренцию в борьбе за выход из группы. Серьезно готовимся, уже начали разбирать ближайшего оппонента", – цитирует Степаненко terrikon.com.

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Ближайшие встречи отбора на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко проведут на Арене Львов – сыграют против Сербии и Люксембурга (7 и 10 июня соответственно).

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Украина Украина Евро-2020 Украина - Сербия
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