"У меня еще полтора года контракта с Шахтером. Конечно, никогда не знаешь, что будет завтра, но пока я в себе силы чувствую. Я об этом думал. Если бы была возможность остаться в структуре клуба, я бы об этом подумал и рассматривал такое предложение.

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Почему мне понравилась книга Кройффа – он как раз об этом рассказывает. Как вливают футболистов в систему управления. Человек, который 15-20 лет играл, у него не было возможности учиться. Это не только в Аяксе, но и в Барселоне. Они смотрят за человеком, который соответствует определенному набору знаний и качеств, которые позволяют занимать какую-то должность. Они его ведут, когда заканчивается карьера, помогают развиваться, учиться. Потом его вводят в определенную структуру, где его видят.

Я читал, проходил, есть курсы-онлайн о Барселоне, они парня вели, он всю жизнь по арендам, никогда вообще в Барселоне не играл, они его вели, арендные соглашения продлевали. В итоге она работает сейчас. Взять ван дер Сара в Аяксе. Считается самым успешным за историю клуба директором по маркетингу. Он крупные контракты позаключал. Но его несколько лет вели, помогали вливаться.

Если так, то я хочу учиться, развиваться и чего-то нового достигать. А если просто пойти тренером в детскую школу, я себя так не вижу. Я разговаривал со Срной. Он говорит, что учится, как принимаются решения, трансферы как происходят. Сейчас тренер – это менеджер, должен участвовать в переговорах, выстраивать структуру, подбирать помощников. Это всесторонне развитая личность должна быть", – рассказал Степаненко в шоу Трендець на YouTube.

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