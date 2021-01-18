"У мене ще півтора року контракту з Шахтарем. Звичайно, ніколи не знаєш, що буде завтра, але поки що я в собі сили відчуваю. Я про це думав. Якби була можливість залишитися в структурі клубу, я б про це подумав і розглядав таку пропозицію.

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Мені сподобалась книга про Кройфа – він якраз про це і розповідає, як вливають футболістів у систему управління. Людина, яка 15-20 років грала, у нього не було можливості вчитися. Це не тільки в Аяксі, але і в Барселоні. Вони дивляться за людиною, яка відповідає певному набору знань і якостей, які дозволяють обіймати якусь посаду. Вони його ведуть, коли закінчується кар'єра, допомагають розвиватися, вчитися. Потім його вводять в певну структуру, де його бачать.

Я читав, проходив онлайн-курси про Барселону, вони хлопця вели, він все життя по орендах, ніколи взагалі в Барселоні не грав, вони його вели, орендні угоди продовжували. У підсумку він працює зараз. Взяти ван дер Сара в Аяксі. Він вважається найуспішнішим за історію клубу директором з маркетингу. Він великі контракти підписував. Але його кілька років вели, допомагали вливатися.

Якщо так, то я хочу вчитися, розвиватися і чогось нового досягати. А якщо просто піти тренером в дитячу школу, я себе так не бачу. Я розмовляв зі Срною. Він каже, що вчиться, як ухвалюються рішення, трансфери як відбуваються. Зараз тренер – це менеджер, повинен брати участь у переговорах, вибудовувати структуру, підбирати помічників. Це всебічно розвинена особистість повинна бути", – розповів Степаненко в шоу Трендець на YouTube.

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