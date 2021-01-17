"Для меня ударом стало поражение от Интера в полуфинале Лиги Европы. Даже столько, что 0:5, а то, что не прошли в финал. Я во второй раз был в полуфинале. Я очень долго отходил. Это было видно и по игре, и по результатам.

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У меня была апатия, без настроения ходил пару месяцев. Я всегда стараюсь найти мотивацию, так как в спорте без мотивации, если ты не умеешь себя мотивировать, много примеров, как люди снижали уровень. У меня, наверное, впервые в карьере было такое.

Я думал о том, что второй раз оказался в полуфинале Лиги Европы и не смог выйти в финал. Если с Севильей это был первый раз, еще много времени, то у меня была чуйка, что пройдем в финал, а там уже все что угодно может быть. Ты проходишь в финал – это уже шаг вперед.

А потом вам битой по голове, ты думаешь, будет такой шанс еще. Время проходит, а запоминаются только серьезные трофеи. Вот это было ударом", – рассказал Степаненко в шоу Трендец на YouTube.

Напомним, Интер разбил Шахтер в полуфинале Лиги Европы 2019/20 с позорным счетом – 5:0.

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