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Степаненко рассказал, как скандальный матч УПЛ повлиял на отношения между игроками Шахтера и Динамо

10:42 220 Читати українською
Степаненко рассказал, как скандальный матч УПЛ повлиял на отношения между игроками Шахтера и Динамо
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал, что скандальные события в матче 14-го тура УПЛ против Динамо не повлияли на отношения игроков обеих команд.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Конфликтов на поле точно не было. После нашего поражения в Кубке молодые ребята по-разному высказывались в сторону Шахтера. Я думал что-то ответить, но решил, что не стоит этого делать. На носу Евро. Различные комментарии очень цепляют ребят, поэтому я промолчу и просто порадуюсь победе", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

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Напомним, во втором тайме вчерашнего матча арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку. Также игра запомнилась большим количеством жестких столкновений, после одного из которых поле покинул форвард "горняков" Жуниор Мораес.

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