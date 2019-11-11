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Степаненко розповів, як скандальний матч УПЛ вплинув на стосунки між гравцями Шахтаря та Динамо

10:38 2449 Читать на русском
Степаненко розповів, як скандальний матч УПЛ вплинув на стосунки між гравцями Шахтаря та Динамо
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів, що скандальні події в матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо не вплинули на стосунки гравців обох команд.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Конфліктів на полі точно не було. Після нашої поразки в Кубку молоді хлопці по-різному висловлювалися в бік Шахтаря. Я думав щось відповісти, але вирішив, що не варто цього робити. На носі Євро. Різні коментарі дуже чіпляють хлопців, тому я промовчу і просто порадію перемозі", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку. Також гра запам'яталася великою кількістю жорстких зіткнень, після одного з яких поле покинув форвард "гірників" Жуніор Мораєс.

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