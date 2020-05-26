Степаненко рассекретил свои планы после завершения карьеры футболиста

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко не прочь остаться в донецком клубе и после завершения карьеры.

Вице-капитан "горняков", которому в августе исполнится 31 год, не планирует в ближайшее время "вешать бутсы на гвоздь", однако перспектива в будущем получить должность в донецком клубе ему импонирует.

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"Думал над этим вопросом. Если предложат, буду рассматривать. Смотря кем, потому что я еще и сам не определился в плане продолжения карьеры после футбола. Вопрос не из легких. Проведя 10 лет в клубе, тяжело и с футболом, и с командой прощаться", – сказал Степаненко в комментарии Tribuna.com.

Напомним, Тарас стал игроком Шахтера летом 2010 года, перебравшись из запорожского Металлурга. С тех пор Степаненко провел за дончан 302 матча, в которых забил 21 гол и отдал 20 ассистов. Хавбек по семь раз выигрывал с "горняками" чемпионат и Кубок Украины.

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