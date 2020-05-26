Степаненко розсекретив свої плани після завершення кар'єри футболіста

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко не проти залишитися в донецькому клубі і після завершення кар'єри.

Віце-капітан "гірників", якому в серпні виповниться 31 рік, не планує найближчим часом "вішати бутси на цвях", проте перспектива в майбутньому отримати посаду в донецькому клубі йому імпонує.

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"Думав над цим питанням. Якщо запропонують, буду розглядати. Дивлячись ким, тому що я ще й сам не визначився в плані продовження кар'єри після футболу. Питання не з легких. Провівши 10 років в клубі, важко і з футболом, і з командою прощатися", – сказав Степаненко в коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, Тарас став гравцем Шахтаря влітку 2010 року, перебравшись із запорізького Металурга. Відтоді Степаненко провів за донеччан 302 матчі, в яких забив 21 гол та віддав 20 асистів. Хавбек по сім разів вигравав з "гірниками" чемпіонат та Кубок України.

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