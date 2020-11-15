"Шевченко просил, чтобы мы не только оборонялись, но и играли в футбол, чтобы показывали хорошую игру. Иногда терпели, где-то играли с мячом, держали круглого. Иногда спешка плохо влияла на нас, мы теряли мячи. Это другой уровень. Надо быстрее играть.

Германия – Украина – 3:1 – видео голов

Повлияло ли ожидание результатов тестов на COVID-19? Это тяжелая ситуация. По сути, выпали футболисты, которые должны были играть на линии атаки. Тренерский штаб быстро все поменял. При счете 2:1 мы чувствовали, что есть моменты, но не хватало кого-то свежего в атаку. Такая ситуация – в прошлый раз многие игроки выпали, сейчас многие игроки выпали. У нас сейчас две тяжелые игры на выезде, надо собраться тем, кто есть, и дожать этот турнир в группе А", – сказал Тарас Степаненко в эфире ТК Футбол.

Заметим, после 5-ти туров Украина расположилась на третьей строчке в группе А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария.

Украина проиграла Германии и осложнила себе жизнь в Лиге наций – Фортуна с тремя штангами не улыбнулась Шевченко