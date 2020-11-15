"Шевченко просив, щоб ми не лише оборонялись, а ще й грали у футбол, щоб показували хорошу гру. Деколи терпіли, десь грали з м'ячем, тримали круглого. Іноді поспіх погано впливав на нас, ми втрачали м'ячі. Це інший рівень. Треба швидше грати.

Німеччина – Україна – 3:1 – відео голів

Чи вплинуло очікування на результати тестів на COVID-19? Це важка ситуація. По суті, випали футболісти, які мали грати на лінії атаки. Тренерський штаб швидко все змінив. За рахунку 2:1 ми відчували, що є моменти, не вистачало когось свіжого в атаку. Така ситуація – минулого разу багато гравців випали, зараз багато гравців випали. У нас зараз дві важкі гри на виїзді, треба зібратись тим, хто є, та дотиснути цей турнір у групі А", – сказав Тарас Степаненко в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, після 5-ти турів Україна розташувалась на третій сходинці у групі А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія.

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