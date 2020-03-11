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Степаненко прооперирован в Лондоне – Шахтер назвал срок восстановления полузащитника

14:15 192 Читати українською
Степаненко прооперирован в Лондоне – Шахтер назвал срок восстановления полузащитника
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко был прооперирован в Лондоне.

Сегодня утром Степаненко перенес операцию на колене. Причиной хирургического вмешательства стало повреждение мениска, информирует официальный сайт Шахтера.

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Таким образом, Степаненко пропустит оба матча "горняков" против Вольфсбурга в 1/8 финала Лиги Европы, а также товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши. По прогнозам медиков клуба, для восстановления хавбеку понадобится около месяца.

Отметим, что в текущем сезоне Степаненко сыграл 28 матчей во всех турнирах. В его активе один гол и одна результативная передача.

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