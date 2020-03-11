Вольфсбург – Шахтер: "горняки" отправились на матч Лиги Европы без одного из лидеров

Донецкий Шахтер отправился в Германию, где в четверг сыграет против Вольфсбурга в 1/8 финала Лиги Европы.
На матч против Вольфсбурга полетели 24 игрока, информирует официальный твиттер Шахтера. Вне заявки остался Тарас Степаненко, который имеет проблемы со здоровьем.
Степаненко нуждается в операции и может пропустить длительный срок, – СМИ
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.
Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Бондарь, Додо, Исмаили.
Полузащитники: Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Бондаренко, Фернандо.
Нападающие: Мораес, Сикан.
Напомним, ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом состоится 19 марта в Харькове.
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