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Вольфсбург – Шахтер: "горняки" отправились на матч Лиги Европы без одного из лидеров

11:09 189 Читати українською
Вольфсбург – Шахтер: "горняки" отправились на матч Лиги Европы без одного из лидеров
Шахтер отправился на матч против Вольфсбурга / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер отправился в Германию, где в четверг сыграет против Вольфсбурга в 1/8 финала Лиги Европы.

 

На матч против Вольфсбурга полетели 24 игрока, информирует официальный твиттер Шахтера. Вне заявки остался Тарас Степаненко, который имеет проблемы со здоровьем.

Степаненко нуждается в операции и может пропустить длительный срок, – СМИ

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Бондарь, Додо, Исмаили.

Полузащитники: Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Бондаренко, Фернандо.

Нападающие: Мораес, Сикан.

Напомним, ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом состоится 19 марта в Харькове.

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Шахтер Шахтер Лига Европы Вольфсбург - Шахтер
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