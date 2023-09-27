"Еще есть здоровье, есть силы, и пока буду чувствовать, что конкурентоспособен, что действительно помогаю клубу не какими-то разговорами, а делом, что компетентен на поле и вне его, – пока я это чувствую, то буду продолжать играть в футбол. Когда я услышу или сам пойму, что пора уходить, тогда спокойно завершу карьеру.

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Главная мечта, не знаю, доживу ли я до этого момента как футболист или уже как ветеран – сыграть на Донбасс Арене. Также у меня есть свои цели, но пока не хочу о них говорить", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, воспитанник запорожского Металлурга перебрался в донецкий клуб летом 2010 года. В составе Шахтера Тарас Степаненко уже провел 400 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 24 ассиста. Кроме того, хавбек 9 раз становился чемпионом Украины и по 7 раз выиграл Кубок и Суперкубок Украины.

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