"Ще є здоров’я, є сили, і допоки відчуватиму, що є конкурентоспроможним, що справді допомагаю клубу не якимись розмовами, а ділом, що є компетентним на полі та поза ним, – поки я це відчуваю, то продовжуватиму грати у футбол. Коли я почую або сам зрозумію, що настав час іти, тоді спокійно завершу кар’єру.

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Головна мрія, не знаю, чи доживу я до цього моменту як футболіст, чи вже як ветеран, – зіграти на Донбас Арені. Також маю свої цілі, але поки не хочу про них казати", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, вихованець запорізького Металурга перебрався у донецький клуб влітку 2010 року. У складі Шахтаря Тарас Степаненко вже провів 400 матчів, у яких забив 29 голів та віддав 24 асисти. Окрім того, хавбек 9 разів ставав чемпіоном України й по 7 разів виграв Кубок і Суперкубок України.

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