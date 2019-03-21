Степаненко объяснил, в чем заключается преимущество игроков сборной Португалии над Украиной

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями накануне матча отбора на Евро-2020 против Португалии.

"Понятно, что перед нами стоит задача выйти в финальную часть чемпионата Европы. Так получается, что начинаем отбор на Евро-2020 с наиболее грозным соперником – сборной Португалии.

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Я думаю, что будет тяжелый матч, поэтому нам нужно хорошо подготовиться и сейчас все мысли направить на игру в Лиссабоне. Тренерский штаб и все футболисты сделают все возможное, чтобы достичь в первой игре положительного результата.

Будет ли у Португалии преимущество в физических кондициях? Думаю нет. Мы уже тоже сыграли достаточное количество матчей, были игры в еврокубках, поэтому вряд ли в этом аспекте у них будет преимущество. Здесь стоит говорить разве что о том, что игроки сборной Португалии играют в клубах и в чемпионатах с более высокой интенсивностью, чем в нашей Премьер-лиге. Самое главное – выдержать темп, в котором играют европейские футболисты.

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Жуниор Мораес давно живет и играет в Украине, любит нашу страну. Он хороший человек. Если он решил взять украинский паспорт и гражданство Украины, значит, он пошел на сознательный шаг. Думаю, он в состоянии помочь нашей сборной и особенно в атаке, поскольку у нас есть проблемы в этой линии", – цитирует Степаненко Команда 1.