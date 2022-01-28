"Винисиус – молодой парень, который пока смотрит и привыкает. Думаю, это футболист на будущее Шахтера. Ему нужно время, чтобы адаптироваться, хотя с Вольфсбергом он отдал две голевые передачи. Постепенно наберет форму, поймет, как команда играет, и будет создавать конкуренцию.

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Давид же, можно сказать, уже опытный футболист и его взяли под результат. Ему нужно быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться к команде, знакомиться с партнерами, чтобы уже с начала сезона давать результат", – цитирует Степаненко сайт "горняков".

Напомним, Шахтер заплатил Аяксу за Нереса 12 млн евро, Тобиас обошелся Ахметову в 6 млн.

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