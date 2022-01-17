"Честно говоря, еще до перехода я выучил всех игроков Шахтера, но ни с одним бразильцем на поле не пересекался.

Тобиас официально присоединился к Шахтеру

Фантастический клуб и великие игроки. Также отмечу прекрасного тренера, работать с которым будет фантастикой.

Я играю на правом фланге, как и Тете. Он фантастический игрок. Играть с ним, как и с Додо, очень классно. Это поможет мне адаптироваться и прогрессировать быстрее. В Украине очень холодно, но к этому, думаю, я адаптируюсь", – сказал Тобиас в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Тобиас вместе с еще одним новичком – Давидом Нересом – сейчас находятся на сборе главной команды в Турции.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує