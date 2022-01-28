"Вінісіус – молодий хлопець, який поки що дивиться і звикає. Думаю, це футболіст на майбутнє Шахтаря. Йому потрібен час, щоб адаптуватися, хоча з Вольфсбергом він віддав дві гольові передачі. Поступово набере форму, зрозуміє, як команда грає, і створюватиме конкуренцію.

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А Давід, можна сказати, вже досвідчений футболіст і його взяли під результат. Йому потрібно швидше розуміти, що від нього вимагається, швидше адаптуватися до команди, знайомитися з партнерами, щоб уже від початку сезону давати результат", – цитує Степаненка сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар заплатив Аяксу за Нереса 12 млн євро, Тобіас обійшовся Ахметову у 6 млн.

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