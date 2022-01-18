Давиде Поссанцини, ассистент главного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби, рассказал о будущем Евгения Коноплянки, не отправившегося с командой на зимние сборы.

"Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом, в течение следующих дней ситуация должна проясниться", – приводит слова Поссанцини телеканал Футбол.

Коноплянка не перейдет в СК Днепр-1: СМИ сообщило причину

Одним из претендентов на Евгения является СК Днепр-1. Шахтер, вероятно, отпустит Коноплянку бесплатно, чтобы не платить заработную плату за последние полгода.

Напомним, Коноплянку не взяли на сборы с "горняками", и он находится в поисках нового клуба. Его контракт с дончанами завершается в конце текущего сезона. К слову, Евгений провел 46 матчей, оформив 5 голов и 3 ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл всего 47 минут, его контракт завершается 30 июня этого года.

Велика дилема Шахтаря: "гірники" ризикують втратити лідера безкоштовно – АПЛ і люди Лєвандовскі