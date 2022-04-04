"Каждый по-своему поддерживает форму. Знаю, что пытались всех вместе собрать, но потом стали выяснять, что каждый осел в разных частях Украины или за границей. Кто-то не может оставить семью, у кого-то дети. Это не то, что ты дома. Не смогли организовать, чтобы все вместе были. А если все вместе, то это множество людей, их не так просто разместить.

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Мы знаем, что сейчас всюду воздушные тревоги. Если ты тренируешься и будет сирена, то нужно бежать в бомбоубежище, дети и семьи в другом помещении – нужно будет бежать за ними. Голова будет не на месте и нормального тренировочного процесса не удастся", – рассказал Степаненко в интервью Денисов Time.

Напомним, что Шахтер объявил о проведении благотворительных матчей для поддержки украинцев. Уже известны две первые даты поединков: 13 апреля "горняки" встретятся с Бешикташем, а 19-го – с Фенербахче. Далее среди соперников – Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио.

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