Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів, чому донецька команда так і не змогла організувати тренувальний процес, поки перебувала на території України.

"Кожен по-своєму підтримує форму. Знаю, що намагалися всіх разом зібрати, але потім почали з'ясовувати, що кожен осів у різних частинах України чи за кордоном. Хтось не може сім'ю лишити, у когось діти. Це не те, що ти вдома. Не змогли організувати, щоби всі разом були. А якщо всі разом, то це велика кількість людей, їх не так просто розмістити.

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Ми знаємо, що зараз скрізь повітряні тривоги. Якщо ти тренуєшся і буде сирена, то треба бігти до бомбосховища, діти та сім'ї в іншому приміщенні – треба буде бігти за ними. Голова буде не на місці і нормального тренувального процесу не вдасться", – розповів Степаненко у інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, що Шахтар оголосив про проведення благодійних матчів для підтримки українців. Вже відомі дві перші дати поєдинків: 13 квітня "гірники" зустрінуться з Бешикташем, а 19-го – з Фенербахче. Далі серед суперників – Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо.

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