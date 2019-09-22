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Степаненко назвал свой самый безумный поступок в жизни – неожиданный ответ

15:40 190 Читати українською
Степаненко назвал свой самый безумный поступок в жизни – неожиданный ответ
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтер

Ключевой хавбек Шахтера Тарас Степаненко поделился некоторыми деталями из своей биографии.

Игрок сборной Украины дал довольно неожиданный ответ на вопрос о наиболее безумном поступке в своей жизни.

Степаненко рассказал об интересном запрете в контрактах игроков Шахтера

"Наверное, это быть отцом трех детей в таком раннем возрасте. Это не так уж и просто. Думаю, это безумный поступок, которым я горжусь", – рассказал 30-летний игрок в эфире программы AutoГол.

Степаненко признался, что прививает своим детям любовь к украинскому языку

К слову, Степаненко выходил в стартовом составе Шахтера на каждый матч "горняков" текущего сезона.

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер
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