Степаненко назвал свой самый безумный поступок в жизни – неожиданный ответ

Ключевой хавбек Шахтера Тарас Степаненко поделился некоторыми деталями из своей биографии.

Игрок сборной Украины дал довольно неожиданный ответ на вопрос о наиболее безумном поступке в своей жизни.

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"Наверное, это быть отцом трех детей в таком раннем возрасте. Это не так уж и просто. Думаю, это безумный поступок, которым я горжусь", – рассказал 30-летний игрок в эфире программы AutoГол.

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К слову, Степаненко выходил в стартовом составе Шахтера на каждый матч "горняков" текущего сезона.