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Степаненко признался, что прививает своим детям любовь к украинскому языку

11:33 74 Читати українською
Степаненко признался, что прививает своим детям любовь к украинскому языку
Тарас Степаненко с семьей / Фото из открытых источников

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал о "языковом вопросе" в своей семье.

"Был в кинотеатре на мультфильме "Король Лев" и переводил детям с украинского на русский. У нас русскоязычная семья, поэтому сказал жене, чтобы все репетиторы, которые к нам приходят, разговаривали с детьми на украинском.

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Меня вырастили в русскоязычной семье, в школе и в университете все было русскоязычное, поэтому так сложилось. Понимаю украинский и могу разговаривать. Может, не прямо так, чтобы речь лилась. А дети не понимают. Скоро время школы, и я настаиваю, чтобы они читали и разговаривали на украинском", – сказал Степаненко в программе "ОТДУШИВДУШУ".

В текущем сезоне УПЛ Тарас провел 7 матчей, но результативными действиями пока не отмечался.

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