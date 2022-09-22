Полузащитник "сине-желтых" Тарас Степаненко рассказал, почему не вышел на поле на второй тайм матча с шотландцами.

"К сожалению, я получил желтую карточку. И такая игра, много единоборств было. Меня Александр Васильевич (Петраков, – прим.) спросил, нужно ли мне продолжать, или нужно сделать замену, чтобы не было красной карточки.

Ярмоленко – о главных причинах разгрома сборной Украины: "Шотландцы нашли противодействие нашим сильным качествам"

У меня, к сожалению, были такие матчи, когда я получал желтую и где-то в порыве, не думая, получал красную. Я их хорошо помню, есть опыт. Поэтому мы с тренерским штабом решили, что лучше сделать замену, чтобы все 11 при такой игре оставались на поле.

Со здоровьем у меня все хорошо. Готовимся к следующему матчу. А там посмотрим", – сказал Степаненко в комментарии "ВЗБІРНА".

Напомним, Тарас заработал "горчичник" за подножку на 18-й минуте матча Лиги наций и был заменен в перерыве. Во втором тайме украинцы получили в свои ворота три мяча и пропустили Шотландию на первое место квартета В1.

Шотландия разгромила Украину в матче за первое место в группе Лиги наций