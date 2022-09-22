"Как я и говорил на предматчевой пресс-конференции, мы играли против сильного соперника. Знаем его сильные качества, но нам многое не удалось. Так сразу трудно сказать, что именно не получилось в плане тактики. Я думаю, что мы разберем эту игру и сделаем выводы.

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Поздравляю сборную Шотландии с заслуженной победой, потому что они создали очень много моментов. Однако в нашей группе еще ничего не закончено, нужно сохранять настрой на борьбу. Впереди две игры, все остается в наших руках. Надо выходить и побеждать в двух матчах, потом будем смотреть, что и как.

Я думаю, что у тренерского штаба не должно быть и не будет никаких вопросов к ребятам относительно самоотдачи. Все отдавались, но это футбол, такое случается. Надо поднять голову, двигаться, не сдаваться, все будет хорошо.

Было видно, что шотландцы сменили тактику, играли по-другому, не давали нам спокойно разыгрывать мяч, как это было в предыдущей игре три месяца назад. Где-то они нашли противодействие нашим сильным качествам, на которых мы любим работать, работе с мячом. Во втором тайме мы подстраивались под их действия, пошла эмоциональная игра. А это их стихия – без контроля мяча, атака на атаку. Хотя у нас не было много атак, мы теряли мяч на своей половине поля, что и требовалось сопернику. После наших ошибок шотландцы создавали свои опасные моменты.

Надо сделать выводы, посмотреть, что мы делали не так. Что-то нужно улучшить, чтобы лучше выходить из обороны, когда нас прессингуют, потому что и в игре с Ирландией команда соперника хорошо прессинговала. Нужно посидеть, подумать, сделать выводы. Конечно, мы поддерживаем друг друга. Так всегда было, и так всегда будет", – цитирует Ярмоленко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла шотландцам (0:3) и опустилась на второе место турнирной таблицы группы В1, пропустив вперед своих обидчиков.

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