Матч сборной Украины против Шотландии на фартовом для нас Хэмпден-Парк имел важное значение для обеих команд. "Сине-желтые" лидировали в группе В1 Лиги наций, опережая "тартановую армию" на одно очко – и в случае победы нас бы уже вряд ли догнали. Кроме того, скотты точили на украинцев зуб из-за поражения в квалификации к ЧМ-2022. Публика требовала реванша.

Шотландия – Украина – видео голов

Тренеры прибегли к небольшим экспериментам

Александр Петраков удивил и не удивил одновременно. С одной стороны, он отказался от своего консерватизма при выборе состава – в запасе остались Яремчук и Цыганков, на левом фланге обороны вышел Михайличенко, а в центре тренер доверился Пихаленку. С другой стороны, на поле вышли игроки, которые находятся в лучшей форме.

Стив Кларк, в свою очередь, перевел Мактоминая с позиции центрбека в опорную зону, а Тирни поднялся выше и стал исполнять роль Робертсона (ранее он стартовал одним из трех центральных защитников). Других неожиданностей шотландцы не подготовили.

Невыразительный первый тайм

Украина до перерыва пыталась растягивать оборону сборной Шотландии и отдавала предпочтение коротким розыгрышам. Подопечные Александра Петракова пытались реализовать скорость Мудрика – типичная атака начиналась с передачи на фланг, после чего шел заброс вперед за спины или пас в центр под опускание Довбика. Артем сбрасывал мяч на ближнего, а далее происходил перевод под рывок на фланг.

Слева эта идея периодически работала. Несколько раз Мудрик опасно врывался в штрафную на дриблинге, однако частенько не хватало завершения и взаимопонимания. На правом же фланге были проблемы – Ярмоленко выглядел очень тяжело, почти не помогал в обороне и ничем не запомнился впереди. Пихаленок также выпадал из игры, не продвигая мяч вперед.

Как следствие, атаки Украины выглядели достаточно прогнозируемо. Шотландцы адаптировались под них в середине первого тайма. Моментов у нас практически не возникало – исключением была только подача Михайличенко в район линии вратарской, после которой Довбик выполнил скидку под удар Пихаленку. В последний момент Мактоминай успел опередить Александра и вынести мяч.

Шотландия тоже не впечатлила. Благодаря переводу Мактоминая в центр хозяева стали несколько увереннее работать с мячом, чем несколько месяцев назад в квалификации к ЧМ-2022, но идей в атаке они практически не демонстрировали. Все крутилось вокруг более высокой интенсивности в переходных фазах (Украина проигрывала подборы) и попыток открыться за спинами Ярмоленко и Мудрика для дальнейшего навеса.

Все это не составляло слишком больших проблем для "сине-желтых", но два момента "тартановая армия" провела. Так, на 12-й минуте Адамс получил пас на левом фланге, легко качнул Бондаря на углу штрафной и пробил низом (точно в руки Трубину), а на 23-й обрезка Караваева завершилась выстрелом Армстронга метров с 14-ти. Трубин парировал. Кроме того, в конце первого тайма украинцы глотнули контратаку 2-в-2, которую Бондарь сорвал очень грубым фолом против Адамса. К счастью, все завершилось предупреждением.

Второй тайм – боль

После перерыва все ожидали появления Цыганкова, ведь Ярмоленко откровенно провалил первый тайм. Впрочем, Александр Петраков поступил иначе, заменив Степаненко на Сидорчука.

Начало второго тайма мало отличалось от первого. Довбику стали несколько чаще бросать мяч на ход, а не только в недодачу.На 52-й минуте был даже шанс забить в пустые ворота после неудачного выноса от Гордона, однако Мудрик с центра поля не попал.

Проблемы с правым флангом и низкой интенсивностью игры оставались. Постепенно они стали выливаться в грубые ошибки. В частности, на 58-й минуте обрезка Караваева завершилась контратакой с прострелом Макгинна – Адамс замкнул его ударом метров с 13-ти. Че пробил точно в Трубина. Еще через две минуты Мактоминай зацепился за мяч на нашей половине, отдал красивый проникающий пас пяткой, а Армстронг с пределов штрафной пробил над воротами.

Впоследствии началась откровенная паника. Так, на 64-й минуте Адамс замкнул подачу Макгинна с левого фланга на линию вратарской ударом головой, попав в перекладину, еще через минуту он снова пробил головой (на этот раз Макгинн навесил с правого фланга). Трубин спас, а Александр Петраков сразу прибегнул к заменам. Яремчук и Цыганков вышли вместо Довбика и Ярмоленко.

Это отнюдь не оживило атаку сборной Украины. Шотландцы продолжали бешеное давление, быстро возвращая мяч после потерь на чужой трети поля и создавая топ-моменты. Уже на 69-й минуте Армстронг запорол очередной момент, пробив головой мимо ворот с близкого расстояния.

На 70-й же скотты дожали нашу сборную, открыв счет: Матвиенко заблокировал выстрел Адамса, Пихаленок проиграл борьбу Тирни, а мяч отскочил на вездесущего Макгинна – тот продавил Бондаря и метров с 12-ти расстрелял наши ворота. 1:0.

Шотландия добила Украину стандартами

На несколько минут хозяева взяли передышку, снизив интенсивность игры, но не потеряв инициативу. Украина не создала ничего до самого финального свистка, а "тартановая армия" пошла вперед после появления Фрейзера и Дайкса на 76-й минуте. Снова начались паника, выносы куда попало и острые моменты от скоттов.

На 79-й минуте Тирни мог забивать благодаря неудачному выбиванию мяча в исполнении Матвиенко, мощно пробив с линии штрафной в левый нижний угол. Трубин парировал. Дальнейшая подача с углового завершилась очередным проигранным подбором. В конце концов, на 80-й минуте хозяева добились своего, заработав еще один корнер – Фрейзер выполнил подачу, а Дайкс замкнул ударом головой в дальний угол. 2:0!

На 86-й минуте идентичный угловой завершился третьим голом (Дайкс снова забил с подачи Фрейзера). 3:0. Сборная, которая более 18% своих голов забивает со стандартов, добила нас этим оружием. Команда Петракова капитулировала.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?