Степаненко: На газоне стадиона Александрии невозможно прогрессировать футболистам

Хавбек "горняков" Тарас Степаненко поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером.

"Нам противостояла агрессивная и атлетическая команда, поэтому в матче было больше не футбола, а борьбы, единоборств, длинных передач.

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Сложно, много нарушений с обеих сторон. Александрия высоко прессинговала, хотела отбирать мяч в средней зоне и быстро развивать атаку. Приходилось в таких моментах фолить.

Единственное хотелось бы добавить: Александрия сейчас является третьей силой в нашем чемпионате и будет играть в еврокубках, – им нужно что-то делать с полем. На газоне такого качества можно достигать результата, но невозможно прогрессировать футболистам", – цитирует Степаненко пресс-служба "горняков".

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