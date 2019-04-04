Степаненко: На газоні стадіону Олександрії неможливо прогресувати футболістам

Хавбек "гірників" Тарас Степаненко поділився враженнями від матчу 23-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем

"Нам протистояла агресивна і атлетична команда, тому у матчі було більше не футболу, а боротьби, єдиноборств, довгих передач.

Олександрія – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Важко, багато порушень з обох сторін. Олександрія високо пресингувала, хотіла відбирати м'яч в середній зоні і швидко розвивати атаку. Доводилося в таких моментах фолити.

Єдине хотілося б додати: Олександрія зараз є третьою силою в нашому чемпіонаті і буде грати в єврокубках, – їм потрібно щось робити з полем. На газоні такої якості можна досягати результату, але неможливо прогресувати футболістам", – цитує Степаненка прес-служба "гірників".

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