Степаненко: Мораес усилил нашу игру

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал результат матча против Португалии.

"Все очень сильно устали, тяжелая игра. Было много навесов и ударов по воротам, но мы выстояли. В конце игры уже смотрели на табло. Мы низко сели, и это позволило португальцам подавать с флангов. В конце немного ошиблись позиционно, и соперник создал хороший момент. Однако, мы могли забить. Считаю, что результат хороший. В раздевалке Шевченко ничего не говорил. Завтра соберемся, кто на интервью, кто на процедуры.

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Португалия – команда высокого уровня и держала свой темп. Но в принципе мы выдержали. Не скажу, что сильно подсели. Зинченко общался с Бернарду Силвой, и он сказал, что очень устал.

Роналду? Особых установок не было, никто с ним персонально не играл. Мы знали его сильные качества. Он и подавал, и бил по воротам. Делал для команды все, что мог.

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Что касается дебюта Мораеса, то мы его поздравили. Он молодец. Вышел и навязал много борьбы. Мог забить и очень расстроился, что не забил. У него хорошая работоспособность. Он усилил нашу игру", – цитирует Степаненко Динамоманія.

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