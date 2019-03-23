Степаненко: Мораєс посилив нашу гру

Хавбек збірної України Тарас Степаненко прокоментував результат матчу проти Португалії.

"Всі дуже сильно втомилися, важка гра. Було багато навісів і ударів по воротах, але ми вистояли. В кінці гри вже дивилися на табло. Ми низько сіли, і це дало можливість португальцям подавати з флангів. В кінці трохи помилилися позиційно, і суперник створив хороший момент. Проте, ми могли забити. Вважаю, що результат хороший. У роздягальні Шевченко нічого не говорив. Завтра зберемося. Хто на інтерв'ю, хто на процедури.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Португалія - ​​команда високого рівня і тримала свій темп. Але в принципі ми витримали. Не скажу, що сильно підсіли. Зінченко спілкувався з Бернарду Сілвою, і він сказав, що дуже втомився.

Роналду? Особливих установок не було, ніхто з ним персонально не грав. Ми знали його сильні якості. Він і подавав, і бив по воротах. Робив для команди все, що міг.

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Що стосується дебюту Мораєса, то ми його привітали. Він молодець. Вийшов і нав'язав багато боротьби. Міг забити і дуже засмутився, що не забив. У нього хороша працездатність. Він посилив нашу гру", – цитує Степаненка Динамоманія.

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