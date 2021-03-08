Украинский легионер Аталанты Виктор Коваленко работает со своими партнерами по команде.

Виктор Коваленко снова тренируется в общей группе Аталанты, сообщает TuttoAtalanta.

Шевченко одобрительно отозвался о трансфере Коваленко в Аталанту

По информации СМИ, ранее 25-летний украинец занимался индивидуально, из-за чего не попал в заявку бергамасков на прошлый матч Серии А против Кротоне (5:1).

Напомним, Аталанта подписала Виктора во время зимнего трансферного окна, заплатив Шахтеру 700 тысяч евро. Коваленко пока не дебютировал за новый клуб.

Рольова модель для Маліновського і Коваленка, або Шлях зразкового хлопця від списаного в Мілані до лідера Аталанти