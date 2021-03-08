Коваленко вернулся к тренировкам в общей группе Аталанты
00:30 - Читати українською
Украинский легионер Аталанты Виктор Коваленко работает со своими партнерами по команде.
Виктор Коваленко снова тренируется в общей группе Аталанты, сообщает TuttoAtalanta.
Шевченко одобрительно отозвался о трансфере Коваленко в Аталанту
По информации СМИ, ранее 25-летний украинец занимался индивидуально, из-за чего не попал в заявку бергамасков на прошлый матч Серии А против Кротоне (5:1).
Напомним, Аталанта подписала Виктора во время зимнего трансферного окна, заплатив Шахтеру 700 тысяч евро. Коваленко пока не дебютировал за новый клуб.
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