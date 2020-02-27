Шахтер завоевал сумасшедшую ничью на поле Бенфики и пробился в 1/8 Лиги Европы

Бенфика и Шахтер оформили победную для украинцев ничью (3:3) в игре за выход в 1/8 Лиги Европы 2019/20. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Бенфика – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Это решающий поединок за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече украинский клуб добыл минимальное преимущество, выиграв дуэль со счетом 2:1. После этого "горняки" довели победную серию до 3-х матчей в чемпионате Украины, со скрипом полурезервным составом дожав Десну (1:0). Бенфика же прервала свою черную полосу с тем же счетом. Португальцы выиграли впервые за 5 матчей и сохранили лидерство в чемпионате.

Бенфика – Шахтер: онлайн-трансляция решающего матча Лиги Европы

Первый точный удар в матче от Бенфики, которая доминировала на половине поля украинцев. С дальним выстрелом неожиданного дебютанта Диего Соузы справился Пятов. На 7-й минуте Исмаили самоотверженно заблокировал удар Таарабта в упор. Шахтер закрыли в штрафной, Пятов нервно сыграл на выходе, но Диаш минимально не дотянулся до подачи Пицци. Гол на 9-й никого не мог удивить. Все тот же капитан Бенфики легко прорвался в штрафную. Пятов не вытащил обводной удар Пицци. В фактически первой осмысленной атаке "горняки" забили такой важный гостевой гол. Маркос Антонио вырезал диагональ на Додо, тот ворвался во владения Влаходимоса и прострелил в сторону Мораеса. Рубен Диаш, похоже, рукой в ​​борьбе с Жуниором забил автогол.

Бенфика – Шахтер – видео голов

Тайсон получил удар по ноге от Рафы Силвы. Бразилец полежал на траве, поднялся, но начал хромать. Именно 7-й номер Шахтера классно разогнал атаку, убежав от очередного грубого подката и отдав. А дальше уже Мораес забросил в штрафную, где Исмаили (неожиданно оказался справа) попал в штангу и заработал угловой. Матвиенко чуть не ответил любезностью, нервно срезав мяч в сторону своих ворот. После углового еще и Соузе дали пробить головой – мимо цели. Как же перспективно разрезал оборону Патрик. А вот Марлос завозился на 11 метрах и позволил заблокировать себя.

Пятов привез момент на свои ворота неудачным пасом. Повезло, что "орлы" не довели дело до мгновенного удара. Только лишь игра успокоилась, как снова пришел острый угловой. Рубен Диаш исправился за 2 привезенных гола в двухматчевом противостоянии, уничтожив Матвиенко на втором этаже. Уже который раз провалилась защита Шахтера под высоким прессингом. На грани фола играют украинцы. Разрывы между линиями у "горняков", поэтому не клеится игра впереди, а "дома" пожар за пожаром. Исмаили проиграл силовую борьбу, Соуза легко вышел на ударную позицию, но пробил не слишком сильно.

На грани удаления эпизод. Исмаили под занавес первого тайма локтем въехал в лицо Диашу. Повезло, что только желтая. Дает играть Бьерн Куйперс, а "горняки" только падают на ровном месте и апеллируют к судье. Очень нервно стало в финальной трети поля гостей. Острый стандарт, немного подрисованный Мораесом, ни к чему серьезному не привел. По состоянию на 45 минут команды наиграли на счет, который ведет в овертайм. Тотальное преимущество Бенфики. Шахтеру очень повезло, что удалось забить, ведь фактически только 1 удар в створ, а еще Диаш помог закатить. С другой стороны в конструкции атак "горняки" не уступали – большинство моментов лиссабонцев это либо привозы, либо стандарты.

На старте второго тайма Матвиенко очередным провальным поперечным пасом привез гол. Пятов сыграл до конца с Соузой, но тот откатил назад – удар с линии штрафной был безупречен. Однако уже на 49-й Шахтер забил гол на вес золота. Тайсон подал, Степененко втоптал Диаша в газон. На характере. Счет 3:2 уже выводил дальше украинский клуб. Шахтер наконец-то по-хорошему завелся. Тайсон с Марлосом классно вывели Антонио на ударную позицию. Евда ли не первый промах "горняков". Кривцов выиграл воздушную дуэль после подачи стандарта от Марлоса – вратарь на месте.

Первая замена в матче. Марлоса уже на 62-й минуте заменил Тете. Не хватает здоровья игроку сборной Украины поддерживать прессинг, отбор и высокий темп соперника, логичное решение Каштру. И вот он момент для 20-летнего бразильского вингера. Несколько раз обыгрался Тете с Тайсоном в штрафной соперника. Последний пробил, Влаходимос потянул, а Исмаили на добивании попал в перекладину. Судьи еще и офсайд усмотрели. Ну такое, на тоненького. Лаге отвечает своей заменой на 67-й. Сеферович вместо Шикинььо. Пицци набросил со штрафного. Что делают Кривцов и Матвиенко, снова загадка. Именно Сеферович пробивал без помех – мимо.

Бразильский гол Шахтера во вполне себе бразильской игре, где оборона второстепенна. Тайсон катит на ход Исмаили, тот подает, рикошет от защитника, удар Алана Патрика – снаряд от газона летит в недоступном для Влаходимоса направлении. Это 3:3, Бенфика должна забивать дважды, чтобы выйти в 1/8 финала ЛЕ. Тайсон разгонял очередную контратаку, однако отдал немного в недодачу. Тете все же сумел найти момент для удара метров с 15 – мяч свалился с ноги. Бенфика деморализована. Бесцельные выстрелы и передачи, брак в передачах. Винисус и Жота заменили истощенных Соузу с Пицци на 79-й. Тайсон грубо влетел в Диаша, который принял капитанскую повязку. Это справедливая желтая, что б там не кричал бразилец.

Момент для Бенфики, чтобы вернуться в игру. Исмаили позволил навесить с фланга, Кривцова легко перевисел в воздухе Винисиус. Удар в упор, но именно туда, где и стоял Пятов. Коноплянка вышел вместо Тайсона на 87-й и сразу же заработал желтую карточку и опасный стандарт, который португальцы использовали не лучшим образом. Евгений сигнализирует, что совершенно свободен на фланге, но идет пас не на него, а в разрез в штрафную. Мораес проиграл борьбу вратарю, однако и офсайд, похоже, зафиксирован. Вот это рубятся в подкатах бразильцы и даже Коноплянка. Самоотверженная концовка. Куйперс добавил 4 минуты надежды для хозяев, но "горняки" не собирались пропускать еще. Украина сохраняет своего единственного представителя в еврокубках – 5:4 по итогам двух сражений.