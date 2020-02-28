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БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Степаненко: Давно не забивав зі стандартів, і з Тайсоном у нас все нормально

01:50 15 Читать на русском
Степаненко: Давно не забивав зі стандартів, і з Тайсоном у нас все нормально
Степаненко проти лісабонців / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко радий, що забив переломний гол у матчі з Бенфікою, але не вважає, що це був його найкращий матч останнім часом.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Коваленко такий мобільний гравець, рухливий, бореться. Маркос Антоніо трохи розгубився. Він все-таки більше гравець для володіння м'ячем, коли короткий пас, потрібно обігратися. І він молодий хлопець, йому було нелегко в такій грі. Але потім він розігрався.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Переломний гол? Я розумів, що нам був потрібен цей гол. Дуже радий, що так вийшло. Давно не забивав зі стандартів. І те, що ми награли на тренуваннях, вийшло.

Певні тертя з Тайсоном? Та ні, все нормально. У будь-якій команді іноді бувають конфлікти, але у нас все нормально.

Фінт Зідана? Я спочатку трохи незручно прийняв м'яч, і потім вже подумав, що втрачати нема чого (посміхнувся).

Я був лідером команди? Ну за 10 років можна ж хоча б раз допомогти команді (засміявся). Я не скажу, що це був прямо мій найкращий матч за останній час. Справа ж не тільки у забитому голі. Я трохи інакше оцінюю свої дії. Був хороший матч, точніше другий тайм. Але думаю, були кращі матчі.

Наші камбеки? Португальська школа, у нас зараз португальські тренери, люди грають у футбол, ніхто не закривається. Бенфіка зробила рахунок 3:1 і вони все одно нас пресингували. Не було такого, що встали ззаду і стоять. Тому і вболівальники ходять, заповнені стадіони. Зрозуміло, що ми не хочемо пропускати так багато. Доводиться потім нервувати. Але красивий футбол, атакувальний, з забитими голами – це круто, я вважаю.

Зустрітися далі з Фонсекою чи з Фредом? Я думаю, що більше навіть з Паулу. Бо у Роми зараз не дуже хороший період і нам це на руку (посміхнувся)", – сказав він журналістам після матчу в Лісабоні.

Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар
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