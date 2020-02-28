Степаненко: Давно не забивав зі стандартів, і з Тайсоном у нас все нормально

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко радий, що забив переломний гол у матчі з Бенфікою, але не вважає, що це був його найкращий матч останнім часом.

"Коваленко такий мобільний гравець, рухливий, бореться. Маркос Антоніо трохи розгубився. Він все-таки більше гравець для володіння м'ячем, коли короткий пас, потрібно обігратися. І він молодий хлопець, йому було нелегко в такій грі. Але потім він розігрався.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Переломний гол? Я розумів, що нам був потрібен цей гол. Дуже радий, що так вийшло. Давно не забивав зі стандартів. І те, що ми награли на тренуваннях, вийшло.

Певні тертя з Тайсоном? Та ні, все нормально. У будь-якій команді іноді бувають конфлікти, але у нас все нормально.

Фінт Зідана? Я спочатку трохи незручно прийняв м'яч, і потім вже подумав, що втрачати нема чого (посміхнувся).

Я був лідером команди? Ну за 10 років можна ж хоча б раз допомогти команді (засміявся). Я не скажу, що це був прямо мій найкращий матч за останній час. Справа ж не тільки у забитому голі. Я трохи інакше оцінюю свої дії. Був хороший матч, точніше другий тайм. Але думаю, були кращі матчі.

Наші камбеки? Португальська школа, у нас зараз португальські тренери, люди грають у футбол, ніхто не закривається. Бенфіка зробила рахунок 3:1 і вони все одно нас пресингували. Не було такого, що встали ззаду і стоять. Тому і вболівальники ходять, заповнені стадіони. Зрозуміло, що ми не хочемо пропускати так багато. Доводиться потім нервувати. Але красивий футбол, атакувальний, з забитими голами – це круто, я вважаю.

Зустрітися далі з Фонсекою чи з Фредом? Я думаю, що більше навіть з Паулу. Бо у Роми зараз не дуже хороший період і нам це на руку (посміхнувся)", – сказав він журналістам після матчу в Лісабоні.

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