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Степаненко – о победе над Литвой: Во втором тайме думали о матче с Португалией

06:00 16 Читати українською
Степаненко – о победе над Литвой: Во втором тайме думали о матче с Португалией
Тарас Степаненко / УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко доволен победой над Литвой (2:0) в матче 7-го тура отбора Евро-2020.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

"Думаю, сыграли хорошо, добились результата и продемонстрировали хорошую игру. Сделали то, чего от нас ожидали. Полностью контролировали игру и не дали создать опасных моментов сопернику. Украина одержала полностью заслуженную победу.

Украина – Литва – 2:0 – видео голов

Мы говорили, что в Литве соперник играл хуже, чем в этой игре. На этот матч они настроились, ведь понимали, что мы играем дома, поэтому нельзя нашим ребятам давать разбежаться.

Шевченко во втором тайме звал меня и сказал больше держать мяч, потому что игра с мячом менее затратная. Поэтому во втором тайме играли уже в более низком темпе, поскольку при счете 2:0 уже могли себе позволить думать о матче с Португалией", – рассказал Степаненко в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, Украина лидирует в группе B, набрав 16 очков. В понедельник, 14 октября, "сине-желтые" примут Португалию в Киеве.

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Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Литва Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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