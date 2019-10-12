Степаненко – про перемогу над Литвою: В другому таймі думали про матч з Португалією

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко задоволений перемогою над Литвою (2:0) в матчі 7-го туру відбору Євро-2020.

"Думаю, зіграли добре, досягли результату та продемонстрували хорошу гру. Зробили те, чого від нас очікували. Повністю контролювали гру та не дали створити небезпечних моментів супернику. Україна здобула повністю заслужену перемогу.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів

Ми говорили, що в Литві суперник грав гірше, ніж у цій грі. На цей матч вони настроїлися, адже розуміли, що ми граємо вдома, тому не можна нашим хлопцям давати розбігтися.

Шевченко в другому таймі кликав мене та казав більше тримати м'яч, тому що гра з м'ячем менш затратна. Тому в другому таймі грали вже в нижчому темпі, позаяк за рахунку 2:0 вже могли собі дозволити думати про матч з Португалією", – розповів Степаненко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, Україна лідирує в групі B, набравши 16 очок. В понеділок, 14 жовтня, "синьо-жовті" приймуть Португалію в Києві.

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