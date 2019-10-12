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Степаненко – про перемогу над Литвою: В другому таймі думали про матч з Португалією

06:00 1143 Читать на русском
Степаненко – про перемогу над Литвою: В другому таймі думали про матч з Португалією
Тарас Степаненко / УАФ

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко задоволений перемогою над Литвою (2:0) в матчі 7-го туру відбору Євро-2020.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

"Думаю, зіграли добре, досягли результату та продемонстрували хорошу гру. Зробили те, чого від нас очікували. Повністю контролювали гру та не дали створити небезпечних моментів супернику. Україна здобула повністю заслужену перемогу.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів

Ми говорили, що в Литві суперник грав гірше, ніж у цій грі. На цей матч вони настроїлися, адже розуміли, що ми граємо вдома, тому не можна нашим хлопцям давати розбігтися.

Шевченко в другому таймі кликав мене та казав більше тримати м'яч, тому що гра з м'ячем менш затратна. Тому в другому таймі грали вже в нижчому темпі, позаяк за рахунку 2:0 вже могли собі дозволити думати про матч з Португалією", – розповів Степаненко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, Україна лідирує в групі B, набравши 16 очок. В понеділок, 14 жовтня, "синьо-жовті" приймуть Португалію в Києві.

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Литва Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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