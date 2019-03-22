Степаненко – о Евро-2016: На тренировке чудак говорит: "На**й оно мне надо", а затем его игрок забивает

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о причинах провала на Евро-2016.

"В сборную ехали два лагеря. Я ребят видел только на тренировках. На завтраках/обедах/ужинах никого не было. Не знаю, кто и чем занимался. Михаил Фоменко дисциплинированный тренер, но мне не понравилось его отношение к Евро-2016.

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Как можно было провалить три матча? Я не буду называть фамилии, но во время отработки стандартов чудак говорит: "На**й оно мне надо", а затем в матче с Северной Ирландией (0:2) его игрок забивает гол со стандартного положения.

Мне все равно, чем ты занимаешься целый день, но сделай свое дело. Я к себе так отношусь. Если я что-то плохо делаю в период подготовки к матчу, а потом хе*ню играю, то я себе вдвойне по затылку дам. Как можно добиться результата, если ты ничего не хочешь делать.

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Сборная Украины провалилась на Евро-2016 из-за конфликта Ярмоленко-Степаненко? Я думаю, что нет. Это один из факторов, но, в первую очередь, это из-за отсутствия контроля и дисциплины", – сказал Степаненко в эфире "Вацко Light".