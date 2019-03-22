Степаненко – про Євро-2016: На тренуванні чудак каже: "На**й воно мені треба", а потім його гравець забиває

Хавбек збірної України Тарас Степаненко розповів про причини провалу на Євро-2016.

"До збірної їхали два табори. Я хлопців бачив тільки на тренуваннях. На сніданках/обідах/вечерях нікого не було. Не знаю, хто і чим займався. Михайло Фоменко дисциплінований тренер, але мені не сподобалося його ставлення до Євро-2016.

Степаненко пояснив, у чому полягає перевага гравців збірної Португалії над Україною

Як можна було провалити три матчі? Я не буду називати прізвища, але під час відпрацювання стандартів чудак каже: "На**й воно мені треба", а потім в матчі з Північною Ірландією (0:2) його гравець забиває гол зі стандартного положення.

Мені все одно, чим ти займаєшся цілий день, але зроби свою справу. Я до себе так ставлюся. Якщо я щось погано роблю в період підготовки до матчу, а потім хе*ню граю, то я собі вдвічі більше по потилиці дам. Як можна досягти результату, якщо ти нічого не хочеш робити.

Степаненко підтримав динамівців після розгрому від Челсі

Збірна України провалилася на Євро-2016 через конфлікт Ярмоленко-Степаненко? Я думаю, що ні. Це один з факторів, але, в першу чергу, це через відсутність контролю і дисципліни", – сказав Степаненко в ефірі "Вацко Light".